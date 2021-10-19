Дізнайтеся, яке 20 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

У цей день християни шанують святих мучеників Сергія і Вакха, які жили в III столітті і не побоялися катувань і жорстокої страти за те, що не побажали зректися віри в Ісуса Христа.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Як свідчать церковні перекази, Сергій і Вакх були воїнами римської імперії і користувалися повагою імператора Максиміана. Коли з'ясувалося, що офіцери насправді християни, той спочатку умовляннями і обіцянками, а після і погрозами намагався змусити їх відмовитися від віри і вклонитися ідолам.

Але все було марно - Сергій і Вакх залишалися непохитні і приносити язичницьким богам жертви відмовлялися. Тоді імператор відправив їх до правителя Сирії Антіоха, відомого своєю нетерпимістю до християн.

Праведники були по-звірячому закатовані - Вакха забили бичами до смерті, а Сергій після тривалих тортур був обезголовлений.

Традиції та звичаї дня

У цей день господині за повір'ями не повинні працювати з тестом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір'ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені і головного болю, а також привертав достаток в будинок.

Головні заборони дати

20 жовтня не варто приймати подарунки від незнайомих людей. Разом з презентами можуть бути передані хвороби і невдачі.

Заборонено надягати тільки ношені речі, необхідно додати в свій образ щось нове. Причому не обов'язково, щоб це був одяг. Цілком підійде аксесуар або білизна. Наші предки були впевнені, що це допоможе залучити здоров'я і удачу.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



Якщо в цей день сонячна і славна погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо місяць блідий і каламутний, то чекай снігу і морозу.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.