В Минсоцполитики рассказали, в каких случаях получится оформить субсидию на съемной квартире, и что нужно делать украинцам, чтобы получить помощь от государства.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Факты», есть два случая, в которых можно обратиться за помощью к государству. Об этом рассказали в профильном ведомстве.
Подать заявку на выплаты могут те украинцы, которые заключили официальный договор аренды. В таких случаях к стандартному пакету документов, который подается в органы соцзащиты, нужно будет приобщить копию соглашения об аренде жилья. Важно, чтобы субсидия не дублировалась – то есть, не выплачивалась арендатору по месту паспортной регистрации. Подать заявление теперь сможет не только владелец жилья.
Вторая категория украинцев, которые могут обратиться за помощью, это переселенцы с оккупированных территорий. Они обязаны подтвердить свой статус переселенца и адрес фактического проживания. При этом официальный договор аренды у переселенцев не требуют.
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