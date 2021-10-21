З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах з "помаранчевим" або "червоним" рівнем епідопасності дозволені за умови наявності сертифіката COVID або ПЛР тесту.
Як йдеться в повідомленні МОЗ України на сторінці в Facebook, попередню версію карантинних правил спростили.
Так, раніше при в'їзді в "червону" зону для пасажирів громадського транспорту міжрегіонального сполучення вказувалася необхідність отримання двох доз вакцини ("зелений" сертифікат). Передбачалося, що з одним щепленням громадяни могли подорожувати тільки в межах "жовтих" або "помаранчевих" зон.
Тепер документ про отримання однієї дози вакцини є підставою для проїзду і в "жовту", і в "червону" карантинні зони.
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На неповнолітніх всі вимоги про вакцинацію і тести не поширюється.
Варто зазначити, що з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 мільйонів 373 тисяч 550 осіб. З них повністю імунізовані і отримали дві дози вакцини – 6 мільйонів 743 тисяч 615.
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