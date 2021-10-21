С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия сертификата COVID или ПЦР теста.

Как говорится в сообщении Минздрава Украины на странице в Facebook, предыдущую версию карантинных правил упростили.

Так, ранее при въезде в "красную" зону для пассажиров общественного транспорта межрегионального сообщения указывалась необходимость получения двух доз вакцины ("зеленый" сертификат). Предполагалось, что с одной прививкой граждане могли путешествовать только в пределах "желтых" или "оранжевых" зон.

Теперь документ о получении одной дозы вакцины являются основанием для проезда и в "желтую", и в "красную" карантинные зоны.

На несовершеннолетних все требования о вакцинации и тестах не распространяется.

Стоит отметить, что с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 миллионов 373 тысяч 550 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 миллионов 743 тысяч 615.

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