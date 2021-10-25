Нову систему розрахунку штрафів планують ввести найближчим часом.
Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Дом".
Сьогодні, всі штрафи які платять українці прив'язані до прожиткового мінімуму. У соціальному відомстві планують це змінити.
"Було проаналізовано близько 180 законодавчих актів, в яких є прив'язка до прожиткового мінімуму. І вирішили залишити цю прив'язку тільки для нарахувань пенсій і мінімальної зарплати", — повідомила Марина Лазебна.
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До того ж зазначила міністр, нинішній прожитковий мінімум не зображає реалії життя. І повинен бути вище, ніж він є насправді зараз.
Кабінетом Міністрів України вже прийнято чотири законопроєкти й передано на розгляд до Верховної Ради. При цьому два з них стосуються базових величин для штрафів і соціальних виплат і соціальних виплат. Один законопроєкт міститься методологія визначення розмірів. І останній - безпосередньо стосується відв'язування від прожиткового мінімуму.
1 липня 2021 року були змінені суми прожиткового мінімуму. І тепер для різних категорій населення становить:
2013 грн - для дітей до 6 років;
2510-дітям від 6 до 18 років;
2379 грн - для працездатного населення;
1854 грн - особи, які втратили працездатність.
Наступне підвищення очікується 1 грудня 2021 року.
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