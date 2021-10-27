Дізнайтеся, яке 28 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

У церкві 28 жовтня вшановували пам'ять святого Євфимія (Юхима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

При народженні отримав ім'я Микита і з'явився на світ в сім'ї християн. Микита рано одружився, але у віці 18 років вирішив присвятити себе Богу, прийнявши постриг в монастирі на горі Олімп.

Через деякий час Євфимій став схимником, пішов в Афон і оселився там разом з відлюдником Йосипом, з яким змагався в умертвінні плоті. Коли чутка про його подвижництво стала поширюватися, і до Святого потягнулися паломники, він сховався від людей на острові.

До Юхима стали приходити паломники. Після того як помер Йосип, Юхим заснував невелику чернечу громаду в Салоніках.

Головні традиції та звичаї на свято

Найголовнішою традицією цього свята вважалося тріпання льону. У теплих районах чоловіки прибирали останні вулики.

Наречені перед весіллям зазвичай пряли нитку, що гарантувало захист від злих сил. Вважалося, що нитка, спрядена 28 жовтня, є прекрасним засобом від різних недуг.

Головні заборони, що не можна робити

Людям категорично заборонено пліткувати і злословити. Слова, сказані 28 жовтня, мають особливу силу і можуть збутися.

У цей день не можна займатися важкою роботою по дому і проводити генеральне прибирання.

Також хвороби і невдачі можуть очікувати дівчат, які вирішать заплести в цей день коси.

Не варто лінуватися, проте всі ремонтні роботи краще відкласти на потім. Народні прикмети говорять про те, що речі, які зазнали реставрації, швидко вийдуть з ладу. Також лагодження чого-небудь може завдати травму.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



Небо ввечері чисте, але близько місяця видно великі кола - буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті - можливі снігопад і вітер.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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