Узнайте, какой 28 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В церкви 28 октября чтили память святого Евфимия (Ефима), который жил примерно в IX веке на территории Палестины.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

При рождении получил имя Никита и появился на свет в семье христиан. Никита рано женился, но в возрасте 18 лет решил посвятить себя Богу, приняв постриг в монастыре на горе Олимп.

Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушел в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться, и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове.

К Ефиму стали приходить паломники. После того как умер Иосиф, Ефим основал небольшую монашескую общину в Салониках.

Главные традиции и обычаи на праздник

Самой главной традицией этого праздника считалось трепание льна. В теплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

Невесты перед свадьбой обычно пряли нить, что гарантировало защиту от злых сил. Считалось, что нить, спрядена 28 октября, является прекрасным средством от различных недугов.

Главные запреты, что нельзя делать

Людям категорически запрещено сплетничать и злословить. Слова, сказанные 28 октября, имеют особую силу и могут сбыться.

В этот день нельзя заниматься тяжелой работой по дому и проводить генеральную уборку.

Также болезни и неудачи могут ожидать девушек, которые решат заплести в этот день косы.

Не стоит лениться, однако все ремонтные работы лучше отложить на потом. Народные приметы говорят о том, что вещи, которые подверглись реставрации, быстро выйдут из строя. Также починка чего-либо может нанести травму.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги - будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые - возможны снегопад и ветер.

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