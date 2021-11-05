Цього року видатки на пенсійні виплати підвищилися, але українцям (за винятком тих, хто проживає в АР Крим і на непідконтрольних територіях Донбасу) суми були забезпечені.
За січень-жовтень 2021 року Пенсійний фонд України забезпечив виплату пенсій та грошової допомоги в повному обсязі. Про це передає прес-служба ПФУ, передає Politeka.net.
Фінансування проводилося відповідно до графіка.
У ПФУ зазначили, що за січень–жовтень цього року з усіх джерел фінансування надійшло 416,5 млрд грн, з яких власні доходи склали 270,4 млрд грн (з них 23,1 млрд грн кошти з держбюджету - на деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми через застосування розміру єдиного внеску). Підкреслюється, що це на 43,7 млрд грн більше, ніж минулого року.
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Проте загальна сума витрат на пенсійні та інші заплановані виплати становила 431,2 млрд грн (порівняно з 395,4 млрд грн відповідного періоду 2020 року), що говорить про дефіцит 14,7 млрд грн.
Зазначимо, хоча доходи ПФУ за вказаний період зросли на 43,7 млрд грн – до 270,4 млрд грн, але обсяг надходжень з держбюджету зменшився на 5,2 млрд грн – до 146,1 млрд грн.
Разом з тим, за даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), у 2021 році борг Пенсійного фонду перед ДКСУ збільшився на 13,8 млрд грн - до 75,9 млрд грн (йдеться про залучення позик Пенсійним фондом з єдиного казначейського рахунку).
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