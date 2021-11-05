Цього року видатки на пенсійні виплати підвищилися, але українцям (за винятком тих, хто проживає в АР Крим і на непідконтрольних територіях Донбасу) суми були забезпечені.

За січень-жовтень 2021 року Пенсійний фонд України забезпечив виплату пенсій та грошової допомоги в повному обсязі. Про це передає прес-служба ПФУ, передає Politeka.net.

Фінансування проводилося відповідно до графіка.

У ПФУ зазначили, що за січень–жовтень цього року з усіх джерел фінансування надійшло 416,5 млрд грн, з яких власні доходи склали 270,4 млрд грн (з них 23,1 млрд грн кошти з держбюджету - на деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми через застосування розміру єдиного внеску). Підкреслюється, що це на 43,7 млрд грн більше, ніж минулого року.

Проте загальна сума витрат на пенсійні та інші заплановані виплати становила 431,2 млрд грн (порівняно з 395,4 млрд грн відповідного періоду 2020 року), що говорить про дефіцит 14,7 млрд грн.



Зазначимо, хоча доходи ПФУ за вказаний період зросли на 43,7 млрд грн – до 270,4 млрд грн, але обсяг надходжень з держбюджету зменшився на 5,2 млрд грн – до 146,1 млрд грн.

Разом з тим, за даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), у 2021 році борг Пенсійного фонду перед ДКСУ збільшився на 13,8 млрд грн - до 75,9 млрд грн (йдеться про залучення позик Пенсійним фондом з єдиного казначейського рахунку).

Нагадаємо, кого з українців порадують новими сумами з 1 грудня

Як повідомляла Politeka, пенсіонер ледь не позбувся життя через доглядальницю

Також Politeka писала, що українцям роздадуть гроші на відкриття власного бізнесу