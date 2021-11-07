Невакцинованих проти коронавірусу громадян, хочуть усунути від роботи - правило буде діяти вже з понеділка, названі співробітники, яким потрібно зробити щеплення.

З понеділка, 8 листопада, невакцинованих проти COVID-19 співробітників відсторонлять від роботи. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення сайту МОЗ.

Так, з 8 листопада обов'язково, працюючим у центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах, і місцевих державних адміністраціях, та їх структурних підрозділах, а також у навчальних закладах - потрібно мати щеплення.

Як пояснив головний санлікар Ігор Кузін, у зазначених співробітників є високий ризик заразитися ковидом, і передати його іншим.

Якщо ж зазначена категорія відмовиться від вакцини, то її можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати. Для цього керівник повинен скласти акт, якщо працівник, без протипоказань, ухиляється або відмовляється від щеплення.

Примітно, що форма довідки про протипоказання знаходиться на затвердженні у центральних органах виконавчої влади, і в ній не буде вказуватися діагноз.

Співробітники, які отримали хоча б одну дозу вакцини, не можуть бути відсторонені від роботи.

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