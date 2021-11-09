В Україні у жовтні у судді середня пенсія склала майже 92 тисячі гривень.

Про це свідчать данні Пенсійного фонду.

Загалом же пенсія судді з початку року виросла на 23 тисячі гривень, проте середня виплата за віком по країни збільшилася лише на 400 гривень.

Річ у тім, що пенсія суддів росте разом з заробітними платами чинних служителів Феміди. Згідно з законодавством, пенсіонер-суддя може отримувати до 80% заробітної плати судді, що працює. При цьому пенсії звичайних українців мають свої обмеження, наприклад, щомісячна пенсійна виплата не може перевищувати 10 розмірів мінімальної виплати. На сьогодні, це близько 18 тисяч гривень. На суддів-пенсіонерів такі обмеження не розповсюджуються. Тож є ймовірність, що вони до кінця року можуть отримувати пенсію близько 100 тисяч гривень

Згідно з даними звіту про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій ПФУ середня пенсія збільшилася лише на 400 гривень - з 3507 до 3915 гривень.Підвищення пенсії відбувається з урахуванням підняття прожиткового мінімуму, індексації.

Для розрахунку пенсій користуються наступною формулою. Середня зарплата по країні помножуються на співвідношення середньої заробітної плати до власної, на стаж у роках та на 1%. Виходячи з цього розрахунку пенсіонер може отримувати тільки 80% від середньої заробітної плати по країні та лише за умови, якщо зарплата не була меншою.

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