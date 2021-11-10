У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом в Києві, з наступного тижня учні столичних шкіл навчатимуться в дистанційному режимі.

Про це в середу, 10 листопада, повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно з повідомленням, в останні тижні в столичні лікарні госпіталізують все більше дітей з коронавірусом. Штам "Дельта", як відзначають медики, – більш агресивний і вражає багатьох молодих людей і дітей, приводячи до ускладнень.

Станом на 10 листопада в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом і підозрою на захворювання. 4 з них-у реанімаціях. Відзначається, що такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу.

Зважаючи на таку ситуацію наступного тижня учні, зокрема молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться, а продовжать навчання в дистанційному режимі.

Зазначимо, днями на сайті електронних петицій Києва з'явилася пропозиція від городян про те, щоб учні молодшої школи могли знову ходити в школи, а не сиділи на дистанційному навчанні.

На думку автора петиції, що учні 1-4 класів повинні вчиться в школі, навіть якщо в місті оголошена "червона" зона". Головна умова для цього-повна вакцинація всіх співробітників навчального закладу.

Однак в КМДА батьків дітей попросили поставитися з розумінням до ситуації, нагадавши, що діти можуть переносити захворювання безсимптомно, ставлячи під загрозу життя інших.

Більш того, столична влада не виключає введення в місті повного локдауну. Жителів Києва закликають не відвідувати громадські місця і не користуватися громадським транспортом без гострої необхідності.

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