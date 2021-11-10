Вчителів в українських школах стали масово усувати від виконання обов'язків через постанову Кабміну про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Так, з 8 листопада вчителі, а також співробітники центральних органів виконавчої влади, їх територіальні підрозділи; місцевих держадміністрацій, які не зробили щеплення від COVID-19, не можуть продовжувати роботу. Від виконання обов'язків їх усувають, а зарплати не зберігаються.

Повернутися до роботи можна тыльки, зробивши хоча б першу дози вакцини.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) відсторонили від роботи 7 співробітників, троє з яких – працівники апарату КМДА і ще четверо – працівники департаментів, пише "Сегодня".

У Харківській області за перший день нових карантинних правил для держслужбовців 105 працівників шкіл та 32 працівники дитячих садків були відсторонені від роботи і.

У Львові відсторонили від роботи понад 300 працівників шкіл. В основному це-технічний і обслуговуючий персонал.

За даними міськради, у Львові налічується 16 тисяч працівників сфери освіти. З них вакциновано вже 96%. 2% перебувають на лікарняному або у відпустці, а ще 2%, орієнтовно 320 осіб, відсторонили від роботи, тому що у них не було COVID-сертифікатів.

Крім того, у Львівській області відсторонили від роботи 17 невакцинованих співробітників. Серед них є посадові особи Львівської обладміністрації та трьох райдержадміністрацій.

У Чернівецькій області від роботи відсторонили 378 педагогів через відсутність щеплень.

На Волині офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів. Серед них-348 працівників закладів дошкільної освіти та 647 працівників шкіл.

На Закарпатті відсторонили від виконання обов'язків 148 освітян через постанову Кабміну про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, повідомила директор Департаменту освіти ОДА Мар'яна Марусинець. Також, за її словами, відсторонили 234 техпрацівника.

У Запорізькій області відсторонили 584 педагога з 53 тисяч 412 співробітників сфери освіти.

У Дніпрі відсторонені від роботи 99 педагогів.

У Кривому Розі майже 150 педагогів відсторонені від виконання обов'язків.

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