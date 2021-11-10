Что нужно знать

Информация о возможности проверок COVID-сертификатов на улицах прозвучала в эфире одного из телеканалов и очень напугала украинцев.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал во время брифинга, какой вид проверок могут провести патрульные в свете усиленных мер карантина.

Клименко пояснил, что полиция, совместно с санитарными врачами, может избирательно проверить паспорт любого гражданина, чтобы проконтролировать соблюдение режима самоизоляции.

Вместе с тем, полицейские могут попросить документ у человека и, через планшет, установить, необходимо ли данному лицу соблюдать указанные меры.

При этом полицейские не проверяют никаких сертификаты о вакцинации у прохожих.

По данным главы Нацполиции, правоохранители открыли около 1200 уголовных производств по фактам выработки и использования поддельных сертификатов о вакцинации. Из них 118 – в течение последней недели.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.