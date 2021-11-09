В украинских реанимационных отделениях сегодня находится почти четыре тысячи пациентов больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

коронавирус, больница

По его словам, в медицинских учреждениях Украины сейчас развернуто свыше 76 тысяч коек, которые предназначены для больных COVID-19. Из них занято все почти 52 тысячи. В реанимационных отделениях находится 3645 пациентов.

"На сегодня мы отмечаем, что в Украине текущая смертность меньше в полтора-два раза, чем пиковые значения отдельных европейских стран. Однако это не дает повод расслабиться. Ведь смертность может расти еще в течение следующих 2-3 недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью", — отметил Виктор Ляшко.

Популярные статьи сейчас

Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"

Обязательная вакцинация, в Минздраве внесли важные изменения: обновленный список профессий

Потап подрался с Каменских на дне рождения тещи: "Думала, артисты с большим именем, но ошиблась"

Полякова похвасталась фигурой 16-летней дочери в купальнике: "Прям так пойдешь?"

Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Показать еще

больница, коронавирус

Также министр здравоохранения подчеркнул, что каждый житель Украины может повлиять на этот показатель. Ведь вакцинация от коронавирусной инфекции, не только сохраняет собственное здоровье, но и помогают медикам как можно скорее вернуться к привычному режиму работы.

Напомним, новое усиление карантина коснется тысяч украинцев: что изменится с 11 ноября и кого не пустят в транспорт

Как сообщала Politeka, школы и ВУЗы в "красной" зоне: в Минздраве назвали главное условие для отмены "дистанционки"

Также Politeka писала, что вирус оставит украинцев в покое, о масках можно будет забыть: экс-глава Минздрава назвала сроки