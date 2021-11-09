В украинских реанимационных отделениях сегодня находится почти четыре тысячи пациентов больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в медицинских учреждениях Украины сейчас развернуто свыше 76 тысяч коек, которые предназначены для больных COVID-19. Из них занято все почти 52 тысячи. В реанимационных отделениях находится 3645 пациентов.

"На сегодня мы отмечаем, что в Украине текущая смертность меньше в полтора-два раза, чем пиковые значения отдельных европейских стран. Однако это не дает повод расслабиться. Ведь смертность может расти еще в течение следующих 2-3 недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью", — отметил Виктор Ляшко.

Также министр здравоохранения подчеркнул, что каждый житель Украины может повлиять на этот показатель. Ведь вакцинация от коронавирусной инфекции, не только сохраняет собственное здоровье, но и помогают медикам как можно скорее вернуться к привычному режиму работы.

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