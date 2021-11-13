Українці, які не працювали якийсь час, все ж можуть розраховувати на пенсійні виплати, але тільки за кількох умов страховий стаж безробітних буде враховуватися.
Бувають випадки, коли українці перебували без роботи якийсь час, і при виході на пенсію виявилося, що їм не вистачає страхового стажу. У таких випадках є винятки, повідомляє сайт На пенсії.
Так, до страхового стажу зараховується:
- період перебування на обліку в центрі зайнятості при отриманні допомоги по безробіттю;
- отримання допомоги по частковому безробіттю;
- отримання допомоги під час карантину, з метою запобігти поширенню хвороб;
- отримання матдопомоги під час профпідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Зазначимо, розмір пенсії в Україні в основному залежить від двох факторів: кількості стажу і розміру зарплати. Робота за сумісництвом на загальному стажі не позначається - в даному випадку стаж вважається в одинарному розмірі, але зарплата на різних роботах при розрахунку пенсії враховується.
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Якщо людина офіційно працювала за сумісництвом, то при призначенні пенсії інформація про зарплату враховується, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.
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