У Мінсоцполітики нагадали, які документи необхідні для отримання субсидії в цьому опалювальному сезоні, крім того, стало відомо про збільшення фінансування.

На субсидії цього року виділили додаткове фінансування, тому варто нагадати які документи необхідні для отримання допомоги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт Мінсоцполітики.

Так, в органи соцзабезпечення слід надати заяву, а також декларацію про доходи. Примітно, що субсидію повинні призначити тим, у кого сума витрат на комунальні послуги перевищує 15%. При цьому українців будуть піддавати жорсткій перевірці, чи дійсно їх доходи, настільки малі, чи здійснювали вони дорогі покупки, і інше.

Також до заяви на субсидію можна додати:

договір найму або оренди житла (повинен звертатися орендар);

довідки про доходи, зазначені в декларації, але не пройшли через бази ПФУ та Податкової;

акти обстеження матеріально-побутових умов;

документи, які доводять, що член сім'ї проживає за іншою адресою. (довідки про оплату ЖКГ за іншою адресою, договір оренди житла за іншою адресою, довідки про лікування, навчання, відрядження, відбування покарання та інше).

Зазначимо, Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету 2021-го, якими збільшено фінансування субсидій цього року більш ніж на 12 млрд грн.

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