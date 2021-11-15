У деяких українських містах діти повернулися за парти з 15 листопада, тоді як в частині шкіл триватиме дистанційне навчання ще мінімум тиждень.

У багатьох школах з понеділка, 15 листопада, дозволили проводити очне навчання. Деякі міста повертають дітей в школи частково - виходять тільки учні молодших класів або ж деяких шкіл.

Так, за парти повернулися всі учні в усіх школах у Чернівцях, Рівному та Харкові. Від дистанційки відмовилися більшість шкіл у Чернігові, Житомирі та Дніпрі.

У Львові, Черкасах, Сумах та Запоріжжі на навчання вийшли учні 1-4 класів.

Повністю на дистанційці залишаються Київ і Миколаїв.

Зазначимо, голова Кабміну Денис Шмигаль зробив заяву з приводу скасування онлайн-навчання в школах, вузах, технікумах і коледжах, так як нещеплених співробітників відсторонили від роботи.

За словами прем'єра, в уряді звернулися до голів місцевого самоврядування з проханням докласти всіх зусиль, щоб відновити очний режим роботи в навчальних закладах.

Тим часом, в Україні почав спадати спалах коронавірусу, який спостерігався останній місяць. Станом на 15 листопада, за добу в країні зафіксували 10 802 нових випадки.

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