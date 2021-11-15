У Пенсійному фонді планують підвищити пенсії ще двом групам пенсіонерів. І станеться це до кінця минулого року.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".

За словами чиновника, підвищення отримають пенсіонери з маленьким страховим стажем. Їм перерахують виплати у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Крім того, у Пенсійному фонді також перерахують усі надбавки та підвищення, що розраховуються на базі прожиткового мінімуму.

Також, збільшиться пенсія у тих пенсіонерів, що старші 65 років та мають страховий стаж понад 30 років у жінок та понад 35 років у чоловіків. Як повідомила Марина Лазебна, з 1 грудня для цієї категорії пенсіонерів буде збільшена мінімальна пенсійна виплата - до 2600 гривень.

Крім того, в планах Пенсійного фонду наступного року провести 12 етапів адресного підвищення пенсій. Це стосуватиметься різних категорій пенсіонерів.

У березні планується проведення індексації пенсій. Проте для цього потрібно, щоб депутати Верховної Ради ухвалили відповідний законопроєкт.

"Після прийняття цього документи ми зможемо виправити несправедливість, яка виникла в наслідок реформи 2017 року, коли з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей — державних службовців, науковців, журналістів, військових". - зазначила міністр.

Також наступного року очікується розширення лінійки вікових доплат, яка була ініційована президентом. Додаткові кошти зможуть отримати пенсіонери віком від 70 до 75 років.

У 2022 році планується, що пенсія людини, що старше 70 років та має страховий стаж понад 30/35 років складатиме 3000 гривень. Наступного року обіцяють не забути і про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як зазначила Марина Лазебна, планується що у наступному році відбудеться комплексне, адресне та системне підвищення пенсії.

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