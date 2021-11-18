Погода в Україні 18 листопада буде прохолодною з нічними -9, а вдень очікуються дощі та мокрий сніг у низці регіонів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощі очікуються в більшості західних областей, крім Волинської та Рівненської. Такі ж опади прогнозують і в північних областях, при цьому в Київській, Чернігівській та Сумській областях можливий мокрий сніг і до -8 градусів морозу вночі. Також сніг може йти в Карпатах.

У центрі, на півдні та на Сході України опадів не передбачають, проте нічні морози там будуть значно сильнішими. Так, у Донецькій і Луганській областях вночі стовпчики термометра опустяться до -9 градусів.

У Києві 18 листопада синоптики очікують дощі з мокрим снігом. Вдень стовпчики термометра зупиняться на рівні + 4...+ 6 градусів тепла.

На півночі Київської області також можливий мокрий сніг. А вночі очікується близько -5 градусів морозу, вдень + 3 градуси тепла.

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