Погода в Украине 18 ноября будет прохладной с ночными -9, а днем ожидаются дожди и мокрый снег в ряде регионов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди ожидаются в большинстве западных областей, кроме Волынской и Ровенской. Такие же осадки прогнозируют и в северных областях, при этом в Киевской, Черниговской и Сумской областях возможен мокрый снег и до -8 градусов мороза ночью. Также снег может идти в Карпатах.

В Центре, на Юге и на Востоке Украины осадков не предусматривают, однако ночные морозы там будут значительно сильнее. Так, в Донецкой и Луганской областях ночью столбики термометра опустятся до -9 градусов.

В Киеве 18 ноября синоптики ожидают дожди с мокрым снегом. Днем столбики термометра остановятся на уровне +4...+ 6 градусов тепла.

На севере Киевской области также возможен мокрый снег. А ночью ожидается около -5 градусов мороза, днем +3 градуса тепла.

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