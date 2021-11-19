У столиці України з початку 2021 року кількість безробітних скоротилася вдвічі. У центрі зайнятості розповіли, хто зараз користується найбільшим попитом і хто отримує максимальні зарплати.
Так, станом на 1 листопада, повідомляє прес-служба Київського центру зайнятості середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився з 8,7 тис. грн. - минулого року до 10,4 тис. грн. на даний момент,
Однак, Праця окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня. Найбільше платять працівникам сфери IT-технологій (від 35 тисяч до 110 тисяч гривень на місяць), менеджерам різних напрямків (від 21 тис.до 37 тис. грн) і висококваліфікованим робітникам (від 21 тис. до 57 тис. грн).
При цьому, найбільшим попитом у столичних роботодавців користуються: слюсарі та маляри, вчителі та лікарі, продавці та охоронці, електрики, фармацевти, трактористи, вантажники та інші.
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Також брак вакансій спостерігається для бухгалтерів, керівників підприємств, менеджерів, начальників відділів, заступників директорів, економістів та адміністраторів.
Відзначимо, в Україні в 2022 році середню зарплату можуть підвищити на 10%, а мінімальну всього лише на 3%. Але навряд чи українцям вдасться порадіти "зайвим" грошам, так як підвищення "з'їсть" інфляція.
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