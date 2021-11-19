У столиці України з початку 2021 року кількість безробітних скоротилася вдвічі. У центрі зайнятості розповіли, хто зараз користується найбільшим попитом і хто отримує максимальні зарплати.

Так, станом на 1 листопада, повідомляє прес-служба Київського центру зайнятості середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився з 8,7 тис. грн. - минулого року до 10,4 тис. грн. на даний момент,

Однак, Праця окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня. Найбільше платять працівникам сфери IT-технологій (від 35 тисяч до 110 тисяч гривень на місяць), менеджерам різних напрямків (від 21 тис.до 37 тис. грн) і висококваліфікованим робітникам (від 21 тис. до 57 тис. грн).

При цьому, найбільшим попитом у столичних роботодавців користуються: слюсарі та маляри, вчителі та лікарі, продавці та охоронці, електрики, фармацевти, трактористи, вантажники та інші.

Також брак вакансій спостерігається для бухгалтерів, керівників підприємств, менеджерів, начальників відділів, заступників директорів, економістів та адміністраторів.

Відзначимо, в Україні в 2022 році середню зарплату можуть підвищити на 10%, а мінімальну всього лише на 3%. Але навряд чи українцям вдасться порадіти "зайвим" грошам, так як підвищення "з'їсть" інфляція.

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