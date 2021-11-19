В столице Украины с начала 2021 года количество безработных сократилось вдвое. В центре занятости рассказали, кто сейчас пользуется наибольшим спросом и кто получает максимальные зарплаты.

Так, по состоянию на 1 ноября, сообщает пресс-служба Киевского центра занятости средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн. — в прошлом году до 10,4 тыс. грн. на данный момент,

Однако, труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня. Больше всего платят работникам сферы IT-технологий (от 35 тысяч до 110 тысяч гривен в месяц), менеджерам различных направлений (от 21 тыс. до 37 тыс. грн) и высококвалифицированным рабочим (от 21 тыс. до 57 тыс. грн).

При этом, наибольшим спросом у столичных работодателей пользуются: слесари и маляры, учителя и врачи, продавцы и охранники, электрики, фармацевты, трактористы, грузчики и другие.

Также нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, руководителей предприятий, менеджеров, начальников отделов, заместителей директоров, экономистов и администраторов.

Отметим, в Украине в 2022 году среднюю зарплату могут повысить на 10%, а минимальную всего лишь на 3%. Но вряд ли украинцам удасться порадоваться "лишним" деньгам, так как повышение "съест" инфляция.

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