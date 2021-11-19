Розкрито дати проведення ЗНО і не тільки - випускникам шкіл пропонується пройти пробне оцінювання знань, щоб зменшити рівень тривоги та познайомитися з умовами.

Випускникам шкіл у 2022 році пропонують пройти пробне ЗНО, щоб підготуватися до умов і тим самим знизити рівень тривоги. Про це говориться у повідомленні Центра оцінки якості освіти, пише Politeka.net.

Таким чином, майбутнім студентам також надається можливість перевірити свої знання. Реєстрація для участі в пробному ЗНО пройде з 5 по 22 січня майбутнього року, а саме тестування заплановано:

  • Українська мова та література 19 березня;
  • Історія України, математика, біологія, географія, Фізика, Хімія, Іноземні мови – 26 березня (на вибір).

Реєстрація на пробне ЗНО робиться на сайтах регіональних центрів оцінки якості освіти, процедура платна.

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Також затверджений календарний план підготовки та проведення ЗНО-2022. Реєстрація пройде з 1 лютого по 9 березня.

Тестування основної сесії відбудеться за графіком. Зокрема, українську мову та літературу складатимуть 31 травня, а математику - 3 червня.

Дізнатися результати майбутні студенти зможуть на своїх інформаційних сторінках тестування до 30 червня 2022 року.

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