Стало відомо, до чого готуватися

Ці вихідні обіцяють бути насиченими - який прогноз дають карти: поїздка, свято або змагання, і інші події обіцяють всім знакам зодіаку.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка дала прогноз для знаків Зодіаку на 20-21 листопада. Що вас чекає цими вихідними, читайте далі, пише AstroOboz.

Овнам не доведеться тільки відпочивати, деякі завдання варто виконувати вдома або виїхавши на роботу.

Тельці у ці дні будуть блищати розумними думками в мозковому штурмі.

Близнюки будуть зберігати холодний розум, і філософськи спостерігати за навколишнім світом.

Ракам захочеться кудись виїхати заради нових вражень, але потрібно бути обережними адже розвага принесе великі зміни.

У Львів завершаться проекти, за якими підуть нові і більш цікаві.

Вихідні у Дів будуть динамічними - участь у групових іграх та перемоги.

Терезам добре б спокійно провести час в повільних прогулянках і помріяти.

Скорпіонам потрібно підключити людей до вирішення своїх нелегких завдань.

Стрільці можуть насолоджуватися тим, що економні, і зберегли якісь кошти.

Козероги можуть влаштувати собі свято на честь своїх досягнень, або ж знайти ще цікавий привід.

Водолії не можуть виділити час на власне задоволення, адже зайняті щохвилини.

Риби вирішили приділити час спокійним заняттям, знайшовши в них гармонію.

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