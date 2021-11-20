Стало известно, к чему готовиться

Эти выходные обещают быть насыщенными - какой прогноз дают карты: поездка, праздник или соревнование, и другие события обещают всем знакам зодиака.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка дала прогноз для знаков зодиака на 20-21 ноября. Что вас ожидает в эти выходные, читайте далее, пишет AstroOboz.

Овнам не придется только отдыхать, некоторые задачи стоит выполнять дома или уехав на работу.

Тельцы в эти дни будут блистать умными мыслями в мозговом штурме.

Близнецы будут сохранять холодный ум, и философски наблюдать за окружающим миром.

Ракам захочется куда-то уехать ради новых впечатлений, но нужно быть осторожными ведь развлечение принесет большие перемены.

У Львов завершатся проекты, за которыми последуют новые и более интересные.

Выходные у Дев будут динамичными - участие в групповых играх и победы.

Весам хорошо бы спокойно провести время в медленных прогулках и помечтать.

Скорпионам нужно подключить людей к решению своих нелегких задач.

Стрельцы могут наслаждаться тем, что экономны, и сохранили какие-то средства.

Козероги могут устроить себе праздник в честь своих достижений, или же найти еще интересный повод.

Водолеи не могут выделить время на собственное удовольствие, ведь заняты поминутно.

Рыбы решили уделить время спокойным занятиям, найдя в них гармонию.

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