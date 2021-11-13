Гороскоп на конец августа говорит о том, что возможны резкие изменения планов, нестандартные ситуации и кардинальные перемены о многих сферах жизни.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака улыбнется удача 13-14 ноября, а также выпадет уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему, пишет портал 1001goroskop.

Телец

Астрологи говорят, что удача улыбнется Тельцу на этих выходных. Звезды сулят Тельцам везение в финансовой сфере – могут быть события различного масштаба. Не исключено, что жизнь поставит перед ними пару-тройку неразрешимых задач, но Телец имеет шанс выйти из любой трудной ситуации с пользой для себя.

Лев

На выходных Львам сильно захочется поработать и это даже к лучшему – за два выходных дня они смогут выполнить свой недельный план. Астрологи говорят, что вашей энергии будут завидовать окружающие. А вот в какое русло будет направлена эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Льва.

Рыбы

Рыбы смогут поучаствовать во всеобщем веселье на этих выходных и даже получить от этого пользу. Среди знакомых или незнакомых вам людей есть шанс встретить человека своей мечты, вторую половинку. Если от вас потребуется совершить трудовой подвиг, вы ощутите в себе первоначальную силу и мощный прилив энергии.

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