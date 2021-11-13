Гороскоп на конец августа говорит о том, что возможны резкие изменения планов, нестандартные ситуации и кардинальные перемены о многих сферах жизни.
Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака улыбнется удача 13-14 ноября, а также выпадет уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему, пишет портал 1001goroskop.
Телец
Астрологи говорят, что удача улыбнется Тельцу на этих выходных. Звезды сулят Тельцам везение в финансовой сфере – могут быть события различного масштаба. Не исключено, что жизнь поставит перед ними пару-тройку неразрешимых задач, но Телец имеет шанс выйти из любой трудной ситуации с пользой для себя.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Кикабидзе объяснил, что думает об украинских артистах в России: "Нужно требовать у своего правительства..."
Не стало известного актера, жена раскрыла причину трагедии: «Покойся с миром»
Оборвалась жизнь любимца публики, на его шутках выросли поколения: "Уходит эпоха"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой взбесили Приходько: "Это тыканье шариков, эти вот радости..."
Лев
На выходных Львам сильно захочется поработать и это даже к лучшему – за два выходных дня они смогут выполнить свой недельный план. Астрологи говорят, что вашей энергии будут завидовать окружающие. А вот в какое русло будет направлена эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Льва.
Рыбы
Рыбы смогут поучаствовать во всеобщем веселье на этих выходных и даже получить от этого пользу. Среди знакомых или незнакомых вам людей есть шанс встретить человека своей мечты, вторую половинку. Если от вас потребуется совершить трудовой подвиг, вы ощутите в себе первоначальную силу и мощный прилив энергии.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут великие перемены в год Тигра.
Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.