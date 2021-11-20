Розмір соцвиплат збільшиться, у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму - скільки складатимуть суми, що виплачуються на дітей і не тільки, читайте далі.

Вже з першого грудня цього року збільшиться розмір прожиткового мінімуму, у зв'язку з чим стануть вищими і суми, що виплачуються на дітей. Так, для дітей до шести років виділять допомогу в 2 100 гривень, а на дітей від шести до 18 років - 2 618 грн.

Наступного року, ймовірно, два рази зросте розмір прожиткового мінімуму, пише 24 Канал. Про це йдеться в проекті бюджету-2022. Планується, що 1 липня на дітей до шести років виділять 2 201 грн, а з 1 грудня - 2 272 грн. Дітям з шести до 18 років з 1 липня - 2 744 грн, а з 1 грудня – 2 833 грн.

Крім того, суми допомоги зростуть і для інших демографічних груп, у тому числі недієздатним громадянам (1 липня - 2600 грн, 1 грудня - 2684 грн), людям, які втратили дієздатність (2027 грн і 2093 грн відповідно).

Допомога на дітей, які перебувають на піклуванні або під опікою, також збільшиться:

на дітей до шести років з 1 грудня 2021 року виплатять - 5 250 грн, 1 липня 2022 року - 5502,5 грн, з 1 грудня 2022 року - 5680 грн;

від шести до 18 років - з 1 грудня 2021 року з 6545 грн, з 1 липня 2022 року - 6 860 грн, 1 грудня 2022 року - 7 082,5 грн.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли про обмеження на накопичувальні пенсії

Як повідомляла Politeka, пенсії в Україні збільшать, Кабмін різко змінив бюджет ПФУ

Також Politeka писала, що українцям підвищили виплати: хто збільшить свої фінанси на 2 тисячі