Размер соцвыплат увеличится, в связи с ростом прожиточного минимума - сколько будут составлять суммы, выплачиваемые на детей и не только, читайте далее.

Уже с первого декабря этого года увеличится размер прожиточного минимума, в связи с чем станут выше и суммы, выплачиваемые на детей. Так, для детей до шести лет выделят помощь в 2 100 гривен, а на детей от шести до 18 лет - 2 618 грн.

В следующем году, вероятно, два раза вырастет размер прожиточного минимума, пишет 24 Канал. Об этом говорится в проекте бюджета-2022. Планируется, что 1 июля на детей до шести лет выделят 2 201 грн, а с 1 декабря - 2 272 грн. Детям с шести до 18 лет с 1 июля - 2 744 грн, а с 1 декабря – 2 833 грн.

Кроме того, суммы помощи вырастут и для других демографических групп, в том числе недееспособным гражданам (1 июля - 2600 грн, 1 декабря - 2684 грн), людям, потерявшим дееспособность (2027 грн и 2093 грн соответственно).

Пособие на детей, которые находятся на попечительстве или под опекой, также увеличится:

на детей до шести лет с 1 декабря 2021 года выплатят - 5 250 грн, 1 июля 2022 года - 5502,5 грн, с 1 декабря 2022 года - 5680 грн;

от шести до 18 лет - с 1 декабря 2021 года с 6545 грн, с 1 июля 2022 года - 6 860 грн, 1 декабря 2022 года - 7 082,5 грн.

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