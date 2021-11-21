Погода в неділю, 21 листопада, обрадує українців різким потеплінням і весняною температурою – в окремих областях потеплішає до +13 градусів.
Як повідомляє Politeka.net, в Україну прийшло потепління, яке принесло з собою різке підвищення температури у всіх областях. Найсильніше потепліло на Півдні, де температура піднялася до +13 градусів. Відзначається, що по-весняному тепла погода затримається в Україні на кілька днів. Українці отримають можливість насолодитися теплом і сонцем.
Дощі в неділю очікуються лише в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На Харківщині вночі можливий мокрий сніг.
У західних областях вдень буде 8-11 градусів. Ніч пройде без заморозків, очікується близько 4-6 градусів.
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На крайньому Сході вдень буде 6-8 градусів, а вночі можливі невеликі заморозки до -1. Ближче до центру температура підвищиться до 8-11 градусів.
У Центрі в неділю теж буде тепло - до 9-11 градусів. Вночі температура не опуститься нижче 3 градусів.
Додамо, що 24 листопада в Україну знову увірветься похолодання.
Нагадаємо, що Україну заллє дощами, в країну прийде негода.
А ще Politeka писала, що потепління до +13 увірветься в Україну.
Також Politeka повідомляла, що погода різко зміниться: з чим зіткнуться українці на вихідних.