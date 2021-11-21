До чого готуватися

Погода в неділю, 21 листопада, обрадує українців різким потеплінням і весняною температурою – в окремих областях потеплішає до +13 градусів.

Як повідомляє Politeka.net, в Україну прийшло потепління, яке принесло з собою різке підвищення температури у всіх областях. Найсильніше потепліло на Півдні, де температура піднялася до +13 градусів. Відзначається, що по-весняному тепла погода затримається в Україні на кілька днів. Українці отримають можливість насолодитися теплом і сонцем.

Дощі в неділю очікуються лише в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На Харківщині вночі можливий мокрий сніг.

У західних областях вдень буде 8-11 градусів. Ніч пройде без заморозків, очікується близько 4-6 градусів.

На крайньому Сході вдень буде 6-8 градусів, а вночі можливі невеликі заморозки до -1. Ближче до центру температура підвищиться до 8-11 градусів.

У Центрі в неділю теж буде тепло - до 9-11 градусів. Вночі температура не опуститься нижче 3 градусів.

Додамо, що 24 листопада в Україну знову увірветься похолодання.

Нагадаємо, що Україну заллє дощами, в країну прийде негода.

А ще Politeka писала, що потепління до +13 увірветься в Україну.

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