До чого готуватися

В Україні в суботу, 20 листопада погода очікується хмарна з проясненнями, в ряді регіонів пройдуть дощі, в окремих районах на Сході на дорогах утворюється ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до + 6-11 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть +2-7 градусів.

У центрі і на півночі також небо буде затягнуте хмарами, пройдуть дощі. Вдень температура очікується в рамках + 8-11 градусів, а вночі мінімальна температура повітря складе +3.

На сході України вдень прогнозують від + 8 до + 12 градусів. Вночі буде значно холодніше - до -1 градусів.

На півдні середня добова температура становитиме + 10-13 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть близько +7 градусів.

Погода в Києві очікується з дощем вночі, вдень без опадів. Температура повітря вночі прогнозується + 4-6 градусів тепла, вдень +9-11 градусів. Також синоптики попередили про штормовий вітер у столиці, тому варто бути обережними.

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