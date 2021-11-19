Погода продовжить зводити українців з розуму, атакувавши всю територію проливними дощами, місцями з мокрим снігом - при цьому температура повітря трохи підніметься.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували прогноз на п'ятницю, 19 листопада. Синоптики остаточно засмутили українців, адже Україну заллють проливні дощі. Опади очікуються у всіх без винятку регіонах. Вночі в окремих областях може бути мокрий сніг.

Найхолодніше буде на Сході. Там температура невблаганно буде знижуватися і досягне 2-5 градусів. Вночі у східних областях сильно похолодає - до -4..-6 градусів.

У Центрі буде 3-6 градусів, а вночі близько 0..-1 градуса. Найтепліше буде в південних і західних регіонах. Температура там несподівано підскочить до 6-10 градусів в залежності від регіону. Вночі очікується плюсова температура - близько 2-5 градусів.

Зазначимо, що на вихідних погода в Україні трохи покращиться. Температура підскочить, а дощі відступлять. Українці зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі і порадіти сонцю.

Нагадаємо, що заморозки атакують Україну з новою силою: на півдні готуються відкрити пункти обігріву.

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