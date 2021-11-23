Де прикрутили гайки на цей раз

Уряд збирається встановити ціну на популярний товар, яким зараз українці користуються безкоштовно - в рамках боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

В Україні вирішили боротися з пластиковими пакетами. Згідно постанові Кабміну, безкоштовні "маєчки" в магазинах стануть платними. Нововведення може стартувати вже з 10 грудня, якщо уряд прийме постанову під час засідання 24 листопада.

У такому випадку, пакет без ручок і бічних складок обійдеться українцям в 2 гривні, за пакет з ручками, але без складок, або без ручок, але зі складками доведеться викласти 2,5 грн., а за одиницю з ручками і складками - 3 грн.

За використання покупцями пластикових пакетів безкоштовно магазини штрафуватимуть від 1 700 до 3 400 грн. Тому супермаркети вже готові запропонувати альтернативу - біорозкладані або паперові пакети. У поліетилен можна буде пакувати тільки свіже м'ясо, рибу або крупу. І це буде дозволено тільки до 2023 року.

Експерти відзначають, що щорічно кожен українець використовує близько півтисячі пластикових пакетів, з них тільки 6% — йдуть на переробку, а інші на звалища і забруднюють навколишнє середовище.

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