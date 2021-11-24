З 10 грудня в Україні буде заборонено користуватися безплатними пакетами-маєчками.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів України, яку повинні прийняти на засіданні уряду 24 листопада.

Так, згідно з новими правилами користуватися такими звичними всім безоплатними пластиковими пакетиками буде заборонено у всіх сферах обслуговування: починаючи від продуктових магазинів і закінчуючи кафе-ресторанами. У тих же випадках, коли без пакетика ну зовсім не обійтися - раніше безоплатний продукт - треба буде заплатити. До речі, ціни на пластикові пакети прописані в додатку до постанови.

Так, за прозорий пакет без ручок і бічних складок, доведеться заплатити дві гривні. Схожий пакетик, але з ручками коштуватиме на 50 копійок дорожче. А ось за пакет з ручками й бічними складками необхідно буде викласти три гривні за штуку.

Слід зазначити, що дана постанова має бути прийнятою в рамках закону, який прийняла Верховна Рада 1 червня 2021 року. Згідно з ним з першого січня 2022 року заборонено використовувати пластикові пакети. За порушення цього Закону призначатимуться штрафи від 1,7 тис. грн до 3,4 тис.грн. За повторне порушення штрафні санкції становитимуть від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Однак і надалі можна буде використовувати сумки і пакети багаторазового використання, біорозкладані і паперові пакети.

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