Українцям нагадали про те, що тромбоз залишається одним з найчастіших і серйозних ускладнень після коронавірусу, тому знання його симптомів може врятувати життя.
Все частіше перехворіли коронавірусом люди стикаються з таким ускладненням хвороби як тромбоз, йдеться на сторінці МОЗ в Фейсбук.
Зокрема, українцям нагадали, що симптомами тромбозу можуть бути:
- біль і/або чутливість в литці або стегні
- набряк ноги стопи або щиколотки
- почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.
У разі тромбоемболії легеневої артерії можуть виникати задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
Вибухи гримлять на ракетній фабриці, стовп білого диму видно здалеку: кадри великої НП в Європі
Трагедія в Чорному морі, перекинувся човен з людьми: є жертви
Розкрилися трагічні подробиці відходу з життя знаменитої актриси: "Благали, щоб її поклали в реанімацію"
Також існують певні фактори ризику утворення тромбів. Серед них:
- куріння
- вживання протизаплідних таблеток
- варикозне розширення вен
- малорухливий спосіб життя
- ожиріння
- вагітність
- вживання алкоголю і т. д.
Також ризик виникнення тромбів зростає в разі тривалого перебування на лікарняному ліжку, хірургічних операцій, онкології або відомих випадків тромбозів в сім'ї.
Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається важкою. Станом на 24 листопада за добу було виявлено 14325 нових випадків зараження. 4077 осіб були госпіталізовані, ще 595 померли. Також було зафіксовано 29044 випадки одужання.
Нагадаємо, в Україні знову погіршиться ситуація з вірусом: коли може початися нова хвиля.
Як повідомляла Politeka, розкрилися трагічні подробиці відходу з життя знаменитої актриси.
Також Politeka писала, що у МОЗ розширили список професій, яким обов'язкова вакцинація.