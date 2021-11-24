Українцям нагадали про те, що тромбоз залишається одним з найчастіших і серйозних ускладнень після коронавірусу, тому знання його симптомів може врятувати життя.

Все частіше перехворіли коронавірусом люди стикаються з таким ускладненням хвороби як тромбоз, йдеться на сторінці МОЗ в Фейсбук.

Зокрема, українцям нагадали, що симптомами тромбозу можуть бути:

  • біль і/або чутливість в литці або стегні
  • набряк ноги стопи або щиколотки
  • почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.

У разі тромбоемболії легеневої артерії можуть виникати задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості.

коронавірус, лікарня

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Також існують певні фактори ризику утворення тромбів. Серед них:

  • куріння
  • вживання протизаплідних таблеток
  • варикозне розширення вен
  • малорухливий спосіб життя
  • ожиріння
  • вагітність
  • вживання алкоголю і т. д.

Також ризик виникнення тромбів зростає в разі тривалого перебування на лікарняному ліжку, хірургічних операцій, онкології або відомих випадків тромбозів в сім'ї.

лікарня, довідка, медична картка, лікарняний

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається важкою. Станом на 24 листопада за добу було виявлено 14325 нових випадків зараження. 4077 осіб були госпіталізовані, ще 595 померли. Також було зафіксовано 29044 випадки одужання.

Нагадаємо, в Україні знову погіршиться ситуація з вірусом: коли може початися нова хвиля.

Як повідомляла Politeka, розкрилися трагічні подробиці відходу з життя знаменитої актриси.

Також Politeka писала, що у МОЗ розширили список професій, яким обов'язкова вакцинація.