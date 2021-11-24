Українцям нагадали про те, що тромбоз залишається одним з найчастіших і серйозних ускладнень після коронавірусу, тому знання його симптомів може врятувати життя.

Все частіше перехворіли коронавірусом люди стикаються з таким ускладненням хвороби як тромбоз, йдеться на сторінці МОЗ в Фейсбук.

Зокрема, українцям нагадали, що симптомами тромбозу можуть бути:

біль і/або чутливість в литці або стегні

набряк ноги стопи або щиколотки

почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.

У разі тромбоемболії легеневої артерії можуть виникати задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості.

Також існують певні фактори ризику утворення тромбів. Серед них:

куріння

вживання протизаплідних таблеток

варикозне розширення вен

малорухливий спосіб життя

ожиріння

вагітність

вживання алкоголю і т. д.

Також ризик виникнення тромбів зростає в разі тривалого перебування на лікарняному ліжку, хірургічних операцій, онкології або відомих випадків тромбозів в сім'ї.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається важкою. Станом на 24 листопада за добу було виявлено 14325 нових випадків зараження. 4077 осіб були госпіталізовані, ще 595 померли. Також було зафіксовано 29044 випадки одужання.

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