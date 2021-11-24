Украинцам напомнили о том, что тромбоз остается одним из самых частых и серьезных осложнений после коронавируса, поэтому знание его симптомов может спасти жизнь.
Все чаще переболевшие коронавирусом люди сталкиваются с таким осложнением болезни как тромбоз, говорится на странице Минздрава в Фейсбук.
В частности, украинцам напомнили, что симптомами тромбоза могут быть:
- боль и/или чувствительность в икроне или бедре
- отек ноги стопы или лодыжки
- покраснение и/или заметное изменение цвета тела.
В случае тромбоэмболии легочной артерии могут возникать одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания.
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Также существуют определенные факторы риска образования тромбов. Среди них:
- курение
- употребление противозачаточных таблеток
- варикозное расширение вен
- малоподвижный образ жизни
- ожирение
- беременность
- употребление алкоголя и т.д.
Также риск возникновения тромбов возрастает в случае длительного пребывания на больничной койке, хирургических операций, онкологии или известных случаев тромбозов в семье.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается тяжелой. По состоянию на 24 ноября за сутки было выявлено 14325 новых случаев заражения. 4077 человек были госпитализированы, еще 595 скончались. Также было зафиксировано 29044 случая выздоровления.
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