Стало відомо про стан здоров'я відомого артиста і продюсера, який потрапив до лікарні в результаті серцевого нападу, зараз за його життя борються лікарі.

Відомий російський артист потрапив до лікарні в результаті серцевого нападу, медики у нього діагностували інфаркт міокарда. Біда сталася 16 листопада, а через тиждень стали відомі подробиці про стан зірки, пише vokrug.tv.

Йдеться про 75-річного Марка Рудінштейна, який відомий не тільки ролями у фільмах і серіалах, але і як творець кінофестивалю "Кінотавр".

Так, 16 листопада артист поскаржився на біль у грудях, тоді на місце викликали "швидку". 24 листопада деякі ЗМІ повідомили, що актор знаходиться в передкоматозному стані, і на тлі лікування у нього нібито стався інсульт. Марка Рудінштейна підключили до зонда для живлення, а він перестав реагувати на зовнішні ознаки. Однак всю цю інформацію спростувала дружина актора.

За словами жінки, її чоловіка лікують з 16 листопада від інфаркту. Лікарі не дають прогнозів, і борються за життя Марка Рудінштейна.

Зазначимо, у вересні минулого року акторові робили операцію по установці стента в серці, яка пройшла успішно, але настав період довгого відновлення.

Нагадаємо, що уйшов з життя знаменитий радянський актор.

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