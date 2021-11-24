Стало известно о состоянии здоровья известного артиста и продюсера, попавшего в больницу в результате сердечного приступа, сейчас за его жизнь борются врачи.
Известный российский артист попал в больницу в результате сердечного приступа, медики у него диагностировали инфаркт миокарда. Беда произошла 16 ноября, а спустя неделю стали известны подробности о состоянии звезды, пишет vokrug.tv.
Речь идет о 75-летнем Марке Рудинштейне, который известен не только ролями в фильмах и сериалах, но и как создатель кинофестиваля "Кинотавр".
Так, 16 ноября артист пожаловался на боль в груди, тогда на место вызвали "скорую". 24 ноября некоторые СМИ сообщили, что актер находится в предкоматозном состоянии, и на фоне лечения у него якобы произошел инсульт. Марка Рудинштейна подключили к зонду для питания, а он перестал реагировать на внешние признаки. Однако всю эту информацию опровергла жена актера.
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По словам женщины, ее мужа лечат с 16 ноября от инфаркта. Врачи не дают прогнозов, и борются за жизнь Марка Рудинштейна.
Отметим, в сентябре прошлого года актеру делали операцию по установке стента в серце, которая прошла успешно, но наступил период долгого восстановления.
Напомним, что ушел из жизни знаменитый советский актер.
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