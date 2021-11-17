Скоропостижно скончался советский актер и заслуженный артист России Станислав Сальников - об этом сообщил в соцсетях его друг художник Валерий Блохин.

Он уточнил, что Станислав Сальников прекрасно себя чувствовал, и ничто не предвещало беды, но заражение COVID-19 стало фатальным. Организм актера не выдержал осложнений, вызванных недугом.

В театре, где много лет работал Сальников, скорбят. Актера там называют выдающимся, ярким и самобытным артистом. Много лет Станислав Гаврилович отдал служению сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом.

Станислав Сальников играл на сценах в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска, в Русском театре драмы города Чебоксары. А с 1990 года стал одним из ведущих мастеров сцены Краснодарского академического театра драмы.

Кино тоже Станислав Сальников не обходил стороной. За всю свою творческую карьеру Станислав Гаврилович снялся в 26 фильмах, среди которых "Ландыш серебристый", "Лихач", "Спасская", сериалы "Марш Турецкого" (четвертый сезон), "Ищейка", "Морской патруль", "Боец" и другие.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

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