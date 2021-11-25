Кілька етапів підвищення пенсій відбудуться в Україні з 1 грудня 2021 року, перерахунок проведуть у зв'язку з підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна і мінімальна пенсії.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Під перерахунок пенсій підпадуть понад шість мільйонів пенсіонерів. Зростуть мінімальні пенсії, пенсії за віком та надбавки за кожний додатковий рік стажу.

Так, з 1 грудня зросте з 6 тис.грн до 6,5 тис. грн мінімальна зарплата, тому і мінімальна пенсія для українців старше 65 років (зі стажем 30 років для жінок і 35 для чоловіків) підніметься до 2600 грн.

Крім того, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум з 2294 грн до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів з 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Разом з мінімальною пенсією трохи підвищаться надбавки за наднормативний стаж. Оскільки за додатковий робочий рік доплата становить до 1% мінімальної пенсії, то з 1 грудня щороку понад норму додаватиме до пенсії не 18,54 грн, а 19,34 грн.

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