Кількість жертв вибуху на російській шахті "Листвяжна" в Кемеровській області зросла до 52 осіб, включаючи шістьох рятувальників.

Спочатку повідомлялося про 11 загиблих і 45 постраждалих, велися пошуки ще 35 нібито зниклих. Пізніше оголосили про те, що під землею більше немає тих, що вижили, передає агентство "ТАСС". Число постраждалих збільшилося до 60.

Утром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за нарушений техники безопасности произошло задымление, вынудившее приостановить её работу. 11 погибших, 46 человек заперты в шахте. В ЧП виновно начальство, так как оно знало о проблемах с вентиляцией.https://t.co/HSUYnIP3PJ pic.twitter.com/LKluF7NNZ4 — Победитель (@pbdsu) November 25, 2021

За попередніми даними, стався вибух метану, який призвів до сильної пожежі. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення вимог промислової безпеки. Затримано директора шахти "Листвяжна", його заступника та начальника дільниці.

У Кузбасі тим часом триденний траур.

⚡🕯🌹 Жуткая трагедия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской обл. Ушло 52 настоящих мужика... Поверить трудно... Царствие Небесное погибшим и глубочайшие соболезнования семьям. 🙏🏻🌺😭🌺😭🌺😭 pic.twitter.com/19QdCNDf7k — Антон "Masstank" Головнёв 🇷🇺 (@AntonGolovnev91) November 26, 2021

Управление СК по Кемеровской обл. обнародовало видео задержания директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка предприятия Сергея Герасименка после произошедшего 25 ноября ЧП с гибелью горняков.https://t.co/5zn3HS3bXz pic.twitter.com/KKzwKN66Lo — Лара (и снова я-можно просто Дуся) (@45I70Vy1BSoX2ZX) November 26, 2021

Вдова одного із загиблих гірників розповіла про умови роботи в "Листвяжній", передає Телеграм-канал SHOT. За її словами, те, що в шахті була перевищена концентрація метану, ні для кого не секрет. Жінка стверджує, що буквально десять днів тому гірники вже гасили там пожежу, але тоді впоралися своїми силами.

В Кемеровской области начался трехдневный траур по погибшим горнякам и спасателям на шахте «Листвяжная». За ночь число пострадавших увеличилось до 63, число погибших – до 52.https://t.co/69C8KbB4hk pic.twitter.com/y1qrJ1u9GT — Подъём (@pdmnewsru) November 26, 2021

Іншому Телеграм-каналу BAZA вдалося поспілкуватися з шахатрем, який працював під час НП. За його словами, був кінець зміни і він вже збирався додому. До нього дійшов не сам вибух, а тільки хвиля. Гірник не встиг включити апарат "Рятувальник" і втратив на деякий час свідомість. А коли прокинувся, побачив, що поруч з ним лежить ще одна людина.

"Ледве-ледве видерся і вже на свіжий струмінь. Мене всього качало, але я чув, як гірський майстер ззаду почав всіх піднімати: "Вставай, не лежи!". До одного, другого. І виходить, що він теж там залишився. Якщо просто сидіти, то "Рятувальник" працює 300 хвилин, при ходьбі — 60 хвилин. Явно, що вже все. Що вони залишилися назавжди", - поділився шахтар.

Відзначимо, в момент вибуху в шахті "Листвяжній" знаходилися 285 осіб. На поверхню вивели 239.

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 6 человек. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. pic.twitter.com/VmVnHi3slS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 25, 2021

Нагадаємо, що вибух прогримів на шахті, що відомо про жертви: подробиці і кадри з місця НП

Ще Politeka писала, потужний вибух на заводі пластмаси, місцевим радять закривати вікна і двері: "Ворота в пекло відкриті"

Також Politeka повідомляла, термінова евакуація дітей і дорослих на Харківщині: рятувальники розкрили деталі НП