Кількість жертв вибуху на російській шахті "Листвяжна" в Кемеровській області зросла до 52 осіб, включаючи шістьох рятувальників.
Спочатку повідомлялося про 11 загиблих і 45 постраждалих, велися пошуки ще 35 нібито зниклих. Пізніше оголосили про те, що під землею більше немає тих, що вижили, передає агентство "ТАСС". Число постраждалих збільшилося до 60.
За попередніми даними, стався вибух метану, який призвів до сильної пожежі. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення вимог промислової безпеки. Затримано директора шахти "Листвяжна", його заступника та начальника дільниці.
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Вдова одного із загиблих гірників розповіла про умови роботи в "Листвяжній", передає Телеграм-канал SHOT. За її словами, те, що в шахті була перевищена концентрація метану, ні для кого не секрет. Жінка стверджує, що буквально десять днів тому гірники вже гасили там пожежу, але тоді впоралися своїми силами.
Іншому Телеграм-каналу BAZA вдалося поспілкуватися з шахатрем, який працював під час НП. За його словами, був кінець зміни і він вже збирався додому. До нього дійшов не сам вибух, а тільки хвиля. Гірник не встиг включити апарат "Рятувальник" і втратив на деякий час свідомість. А коли прокинувся, побачив, що поруч з ним лежить ще одна людина.
"Ледве-ледве видерся і вже на свіжий струмінь. Мене всього качало, але я чув, як гірський майстер ззаду почав всіх піднімати: "Вставай, не лежи!". До одного, другого. І виходить, що він теж там залишився. Якщо просто сидіти, то "Рятувальник" працює 300 хвилин, при ходьбі — 60 хвилин. Явно, що вже все. Що вони залишилися назавжди", - поділився шахтар.
Відзначимо, в момент вибуху в шахті "Листвяжній" знаходилися 285 осіб. На поверхню вивели 239.
Нагадаємо, що вибух прогримів на шахті, що відомо про жертви: подробиці і кадри з місця НП
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