Количество жертв взрыва на российской шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросла до 52 человек, включая шестерых спасателей.

Изначально сообщалось об 11 погибших и 45 пострадавших, велись поиски еще 35 якобы пропавших. Позднее объявили о том, что выживших под землей больше нет, передает агентство "ТАСС". Число пострадавших увеличилось до 60.

Утром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за нарушений техники безопасности произошло задымление, вынудившее приостановить её работу. 11 погибших, 46 человек заперты в шахте. В ЧП виновно начальство, так как оно знало о проблемах с вентиляцией.https://t.co/HSUYnIP3PJ pic.twitter.com/LKluF7NNZ4 — Победитель (@pbdsu) November 25, 2021

По предварительным данным, произошел взрыв метана, который привел к сильному пожару. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка.

В Кузбассе тем временем трехдневный траур.

⚡🕯🌹 Жуткая трагедия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской обл. Ушло 52 настоящих мужика... Поверить трудно... Царствие Небесное погибшим и глубочайшие соболезнования семьям. 🙏🏻🌺😭🌺😭🌺😭 pic.twitter.com/19QdCNDf7k — Антон "Masstank" Головнёв 🇷🇺 (@AntonGolovnev91) November 26, 2021

Управление СК по Кемеровской обл. обнародовало видео задержания директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка предприятия Сергея Герасименка после произошедшего 25 ноября ЧП с гибелью горняков.https://t.co/5zn3HS3bXz pic.twitter.com/KKzwKN66Lo — Лара (и снова я-можно просто Дуся) (@45I70Vy1BSoX2ZX) November 26, 2021

Вдова одного из погибших горняков рассказала об условиях работы в "Листвяжной", передает Телеграм-канал SHOT. По её словам, то, что в шахте была превышена концентрация метана, ни для кого не секрет. Женщина утверждает, что буквально десять дней назад горняки уже тушили там пожар, но тогда справились своими силами.

В Кемеровской области начался трехдневный траур по погибшим горнякам и спасателям на шахте «Листвяжная». За ночь число пострадавших увеличилось до 63, число погибших – до 52.https://t.co/69C8KbB4hk pic.twitter.com/y1qrJ1u9GT — Подъём (@pdmnewsru) November 26, 2021

Другому Телеграм-каналу BAZA удалось пообщаться с шахтером, который работал во время ЧП. По его словам, был конец смены и он уже собирался домой. До него дошел не сам взрыв, а только волна. Горняк не успел включить аппарат "Спасатель" и потерял на некоторое время сознание. А когда очнулся, увидел, что рядом с ним лежит еще один человек.

"Еле-еле выкарабкался и уже на свежую струю. Меня всего качало, но я слышал, как горный мастер сзади начал всех поднимать: "Вставай, не лежи!" К одному, второму. И выходит, что он тоже там остался. Если просто сидеть, то "Спасатель" работает 300 минут, при ходьбе — 60 минут. Явно, что уже всё. Что они остались навсегда", - поделился выживший.

Отметим, в момент взрыва в шахте "Листвяжной" находились 285 человек. На поверхность вывели 239.

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 6 человек. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. pic.twitter.com/VmVnHi3slS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 25, 2021

Напомним, что взрыв прогремел на шахте, что известно о жертвах: подробности и кадры с места ЧП

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