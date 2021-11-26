Количество жертв взрыва на российской шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросла до 52 человек, включая шестерых спасателей.
Изначально сообщалось об 11 погибших и 45 пострадавших, велись поиски еще 35 якобы пропавших. Позднее объявили о том, что выживших под землей больше нет, передает агентство "ТАСС". Число пострадавших увеличилось до 60.
По предварительным данным, произошел взрыв метана, который привел к сильному пожару. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка.
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Вдова одного из погибших горняков рассказала об условиях работы в "Листвяжной", передает Телеграм-канал SHOT. По её словам, то, что в шахте была превышена концентрация метана, ни для кого не секрет. Женщина утверждает, что буквально десять дней назад горняки уже тушили там пожар, но тогда справились своими силами.
Другому Телеграм-каналу BAZA удалось пообщаться с шахтером, который работал во время ЧП. По его словам, был конец смены и он уже собирался домой. До него дошел не сам взрыв, а только волна. Горняк не успел включить аппарат "Спасатель" и потерял на некоторое время сознание. А когда очнулся, увидел, что рядом с ним лежит еще один человек.
"Еле-еле выкарабкался и уже на свежую струю. Меня всего качало, но я слышал, как горный мастер сзади начал всех поднимать: "Вставай, не лежи!" К одному, второму. И выходит, что он тоже там остался. Если просто сидеть, то "Спасатель" работает 300 минут, при ходьбе — 60 минут. Явно, что уже всё. Что они остались навсегда", - поделился выживший.
Отметим, в момент взрыва в шахте "Листвяжной" находились 285 человек. На поверхность вывели 239.
Напомним, что взрыв прогремел на шахте, что известно о жертвах: подробности и кадры с места ЧП
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