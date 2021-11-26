Національний банк України встановив курс гривні до іноземних валют на 26 листопада, щодо долара національна валюта України дешевшає п'ятий день поспіль.

Курс гривні до долара впав на 10 копійок – з 26,93 грн/$ до 27,03 грн/$..

До Євро українська валюта теж впала-з 30,17 грн/€ до 30,34 грн/€.

Курс гривні до російського рубля знизився з 3,60 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.

Відзначимо, 25 листопада торги на міжбанківському ринку України відкрилися котируваннями 27,01/27,03 по долару і 30,29/30,31 по євро, повідомляє "Мінфін". У зв'язку з вихідним днем в США всі угоди четверга укладалися за умовами ТОМ - з розрахунками на наступний день. Але незважаючи на це, Гривня швидко подорожчала на 4 копійки. Проте вже вранці на ринок вийшов НБУ з довгограючим продажем по 27,04 гривні. Але пропозиції все одно було недостатньо, щоб задовольнити попит.

Після обіду ситуація змінилася. Банки з іноземним капіталом почали купувати долар на значні суми, в результаті курс піднявся і покупки стали відбуватися по 27,04 гривні у Нацбанку. НБУ продав $50 млн, після чого вийшов на торги з котируванням 27,05., за якою в підсумку продав 100 млн грн.

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