На місці працювали три пожежні машини

Сильну пожежу довелося гасити київським рятувальникам в гаражному кооперативі по пр. Оболонському в четвер, 25 листопада.

В прес-службі ДСНС розповіли подробиці інциденту, повідомляє Politeka.net. Так, пожежа сталася вночі. За попередніми даними, загоряння виникло в одному з гаражів в автомобілі марки «Ford».

Потім вогонь перекинувся на інший легковик "Nissan Tiida". Також полум'я дотягнулося до гаража поруч і автомобілів марок "Nissan Primera" та "Lada".

Бійці відразу приступили до гасіння пожежі та порятунку майна.

О 23:51 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:33 – ліквідували.

В результаті, вогонь повністю знищив автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida та Lada, а також особисті речі власників гаражів.

На місці працювали три пожежні машини та 13 рятувальників. Причина загоряння з'ясовується, жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Кадри з місця події опубліковані ресурсом "Київ Оперативний". Користувачі активно коментують те, що трапилося, підозрюючи, що це цілеспрямований підпал.

"Співчуваю власникам гаражів 😢 сподіваюся ніхто не постраждав 🥺"

"Підпали я думаю, 100 відсотків, напевно, щоб знести і знову влупити якусь новобудову"

"Звичайно, підпал! Потрібне місце!"

"Швидше за все, підпал! Хочуть побудувати новий ЖК!! Співчуваю власникам!!!"

"Там давно сутички за це місце, якщо я правильно зрозумів"

"Оболонський палій"

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