ПриватБанк може позбавити своїх клієнтів популярної послуги "оплата частинами" - причому без їх відома, що, звичайно, викликає хвилю обурення.

Про це повідомляється в новій скарзі щодо роботи ПриватБанку, опублікованій на сайті Мінфіну у відповідному розділі, передає Politeka.net.

За словами українця, він раптово виявив, що у нього зникла можливість оплачувати покупки частинами. При цьому домогтися зрозумілого пояснення на "гарячій лінії" йому не вдалося.

"Без попередження (смс, вайбер, пошта) прибрали можливість оплати частинами, тобто вона просто пропала... Без будь-яких дій з мого боку (прострочень і т.п.). "Спеціаліст" Дарина повідомила: "за рішенням ПриватБанку". ПриватБанк - що хочу то й ворочу", - йдеться в скарзі.

Співробітники банку відгукнулися під відгуком і таки роз'яснили, що відбувається і як вчинити далі.

"Вибачте, якщо зміна ліміту по 'Оплаті частинами' була несподіваною. Ми хотіли б мати можливість попереджати про це, однак ліміт залежить від загального кредитного ліміту картки. Система аналізує сотні показників і самостійно приймає рішення. Можливо, у вас є інший кредит, або компанія перейшла на отримання зарплати в інший банк... Різні можуть бути причини. Перевіряйте, будь ласка, ліміт раз в кілька днів. Може бути, він збільшиться".

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