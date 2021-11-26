ПриватБанк может лишить своих клиентов популярной услуги "оплата частями" - причем без их ведома, что, конечно, вызывает волну негодования.

Об этом сообщается в новой жалобе на работу ПриватБанка, опубликованной на сайте Минфина в соответствующем разделе, передает Politeka.net.

По словам украинца, он внезапно обнаружил, что у него исчезла возможность оплачивать покупки частями. При этом добиться внятного объяснения на "горячей линии" ему не удалось.

"Без предупреждения (смс, вайбер, почта) убрали возможность оплаты частями, т. е. она просто пропала… Без каких либо действий с моей стороны (просрочек и т. п.). «Специалист» Дарья сообщила: «По решению ПриватБанка». ПриватБанк — что хочу то ворочу", - говорится в жалобе.

Сотрудники банка откликнулись под отзывом и таки разъяснили, что происходит и как поступить далее.

"Извините, если смена лимита по 'Оплате частями' была неожиданной. Мы хотели бы иметь возможность предупреждать об этом, однако лимит зависит от общего кредитного лимита карты. Система анализирует сотни показателей и самостоятельно принимает решение. Возможно, у вас есть другой кредит, или компания перешла на получение зарплаты в другой банк… разные могут быть причины. Проверяйте, пожалуйста, лимит раз в несколько дней. Может быть, он увеличится".

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