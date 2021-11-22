ПриватБанк в очередной раз разочаровал клиентов - в этот раз банк удивил условиями акции, введя клиента в заблуждение.

Украинец оставил жалобу на работу ПриватБанка на сайте Минфина в соответствующем разделе, передает Politeka.net.

По словам клиента, ему позвонили из банка 29 октября, предложив принять участие в акции «5% возврата средств на трату кредитных средств с карты «Универсальная». При этом уточнили, что акция действует месяц.

Украинец согласился участвовать. Какого же было его удивление, когда в начале ноября ему на карту пришло 70 гривен, и на этом все.

"Хотя средства трачу — возврата обещанных 5 процентов нет. Звоню, интересуюсь. После разбирательства выясняется, что да, акция на месяц, вот только — на октябрь и она 31-го октября закончилась. Т. е. 29-го ее подключили, а 31-го она окончилась. Месячная акция. За два дня.

Зато «галочку» себе могут поставить, что "клиент воспользовался акцией", - говорится в жалобе.

Сотрудники ПриватБанка не оставили без внимания этот отзыв, ответив, что передали информацию коллегам, "чтобы избежать подобной ситуации в будущем".

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