ПриватБанк разочаровал украинцев плохим сервисом - заказать и получить именную карту оказалось не так просто, можно еще влететь в копеечку.

Ситуация описана в новой жалобе, оставленной клиенткой на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net.

По словам украинки, она заказала универсальную именную карту с фото ПриватБанка в начале сентября, заплатив за эту услугу 150 гривен. Карта должна была прийти 17 сентября.

"18 числа позвонила по телефону спросить, где карточка и мне сказали, что будет доставлена ​​до конца сентября. В конце сентября карту так и не доставили, я попросила возвращения 150 грн. Менеджер оставила заявку на возвращение и на следующий рабочий день мне позвонили по телефону и сказали, что карточка ожидает меня в отделении с 15 сентября, поэтому средства возвращать не будут, потому что регламент не нарушен", - говорится в жалобе.

Какого же было удивление клиентки, когда придя в отделение за картой, ей сказали, что таковой нет.

"В результате, из-за того, что работникам было абсолютно наплевать на меня, я ходила без карточки больше месяца. Никаких ни компенсаций, ни извинений от банка я так и не получила", - подытожила возмущенная клиентка.

Кроме этой ситуации, женщина описала еще один неприятный случай, связанный с ПриватБанком. У нее не получилось снять валюту со счета ФЛП для командировки.

"Снятие валюты для командировки разрешено НБУ и это спокойно делается, например, в УкрСиббанке. Но, к сожалению, сотрудники вообще не знают, что нужно делать с моим заявлением и посылают искать моего личного валютного менеджера, открывающего счет. Как и где искать того валютного менеджера, конечно, никто не знает", - говорится в жалобе.

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