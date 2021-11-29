У Києві в ніч на понеділок, 29 листопада, сталася серйозна аварія за участю автомобіля Tesla на бульварі Перова (Воскресенка), кадри події показали в мережі.

Про ДТП повідомляють на сторінці "Київ Оперативний".

«На Перова, за словами очевидців, водій #Tesla влетів у відбійник, потім в Skoda, а потім знову у відбійник», - йдеться в повідомленні.

На відео можна помітити, що у Skoda від удару сплющило задню ліву частину і двері, а також відірвало передній бампер. Що ж стосується Tesla, то вона отримала менші пошкодження. На водійському сидінні спрацювала подушка безпеки.

Інцидент коментують у мережі. Зокрема відзначають, що на цьому місці нерідко відбуваються аварії.

"Знаменитий вигин, там багато навалюють і обіймають відбійник«," Знову Перова?!", "Тільки що мало не розмотався через це відбійника! Зі зворотного боку дуже випирає і в крайній лівій доводиться перебудовуватися правіше», - пишуть в коментарях.

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