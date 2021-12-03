Пощастило киянам - мешканці багатоквартирних будинків, які досі не уклали договори про надання комунальних послуг, заплатять за опалення менше.

Таке рішення прийняли депутати Київської міської ради. Мешканці 462 будинків платитимуть за гарячі батареї весь нинішній опалювальний сезон за минулорічним тарифом. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу КМДА.

Відзначається, що жителів цих будинків неможливо в стислі терміни перевести на індивідуальні або колективні договори про надання комунальних послуг, оскільки в КП «Київтеплоенерго» не надійшла необхідна інформація для коригування сум.

У зазначених будинках теплопостачання здійснюється на підставі договорів про постачання теплової енергії в розмірі від 2099,52 грн до 2381,54 грн. Ця вартість, на думку київської влади, є непосильною для деяких мешканців, тому було прийнято рішення про застосування торішнього тарифу.

Збиток КП "Київтеплоенерго" буде компенсовано з міського бюджету.

Відзначимо, в нинішньому опалювальному сезоні КП "Київтеплоенерго" залишив минулорічний тариф для населення, але підняв в 1,5 рази вартість тепла для комерційних організацій. Так, вартість 1 Гкал для жителів Києва становить 1 654,41 грн з ПДВ.

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