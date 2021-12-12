Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як отримати обіцяну тисячу за вакцинацію до кінця цього року, назвавши необхідні умови для цього.

Як пише Politeka.net, на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тисячу гривень за вакцинацію в першому етапі можна отримати вже до кінця цього року. Для цього, за словами посадовця, необхідно встигнути подати заявку до 29 грудня.

Зареєструвати документ потрібно у додатку "Дія" із 19 грудня по 29 грудня. Також Шмигаль зауважив, що вже з наступного тижня у додатку "Дія" запустять бета-тестування програми "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень вакцинованим громадянам.

Нагадаємо, що обіцяні кошти за вакцинацію не можна буде отримати готівкою, адже витратити їх можна лише на певні послуги, а видача грошей "на руки" не дозволить цього проконтролювати.

Так, 1000 грн надійде через систему "Дія" і витратити їх можна буде лише на певні послуги, як-от: подорожі Україною, внутрішні авіа та залізничні перевезення, спортивну індустрію (спортзали, фітнес-клуби), культурно-розважальну сферу (кінотеатри, театри, музеї, концертні та виставкові зали), купівлю книг тощо.

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